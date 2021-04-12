Гендиректор Clubhouse опроверг слухи об утечке данных пользователей

Генеральный директор социальной сети Clubhouse Пол Дэвисон заявил, что слухи об утечке личных данных пользователей не соответствуют действительности. Об этом сообщает издание Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее портал Cybernews сообщил, что неизвестные хакеры выложили в интернет личные данные 1,3 млн пользователей социальной сети Clubhouse.

"Нет, это вводящая в заблуждение и ложная (информация - ред.), это статья-кликбейт, нас не взламывали", - сказал Дэвисон.

По его словам, сообщения о взломе - это общедоступная информация из профилей самой соцсети.

Платформа Clubhouse существует с апреля прошлого года.