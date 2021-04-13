Курс биткоина поставил очередной абсолютный рекорд

Курс биткойна, самой известной криптовалюты в мире, поставил новый рекорд - теперь за один биткойн дают 62,394 тыс. долларов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, рост стоимости криптовалюты составил 2,34%.

Рост стоимости валюты продолжается.