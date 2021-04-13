https://news.day.az/hitech/1333727.html Курс биткоина поставил очередной абсолютный рекорд - ВИДЕО
Курс биткоина поставил очередной абсолютный рекорд - ВИДЕО
Курс биткойна, самой известной криптовалюты в мире, поставил новый рекорд - теперь за один биткойн дают 62,394 тыс. долларов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, рост стоимости криптовалюты составил 2,34%.
Рост стоимости валюты продолжается.
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