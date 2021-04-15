Samsung представит «самый мощный Galaxy»

Компания Samsung анонсировала онлайн-мероприятие Galaxy Unpacked, которое пройдет 28 апреля. Samsung объявила, что представит на презентации "самый мощный Galaxy", передает Day.Az со ссылкой на "Коммерсант".

В линейку устройств Galaxy, помимо телефонов, входят и ноутбуки. Компания не раскрыла, устройства какого класса будут представлены на мероприятии.

Ранее издание SamMobile со ссылкой на данные сертификации сообщало, что компания разрабатывает ноутбуки Galaxy Book Pro и Pro 360. Первый из них будет также иметь версию с LTE-модемом, второй - иметь комплектацию с поддержкой 5G.

Южнокорейское издание The Elec также сообщало о том, что Samsung намерена представить новые складные телефоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 2.