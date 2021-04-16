Очень интересная новинка от “Kontakt Home”

Любите свободно гулять по магазину и не хотите, чтобы к вам подходили консультанты? Радующая сеть "Kontakt Home" именно для вас представил интересную новинку.

Теперь посетители магазинов "Kontakt Home", повесив на шею специальные бейджики со стенда "Надень бейджик, подойдем, когда позовешь", могут уведомить сотрудников, что хотят свободно гулять по магазину и не нуждаются в помощи. В таком случае, консультанты подойдут, когда посетитель позовет их сам.

Согласно исследованиям, некоторые посетители приходят в магазин без сформировавшейся идеи о покупке, им нужно определенное время для осмотра магазина и продукта лично. Сейчас благодаря инициативе "Kontakt Home" посетители не будут чувствовать себя по давлением и смогут свободно гулять по магазину. Ведь в магазины "Kontakt Home" приходят не только для покупки, но и для хорошего настроения. Потому что здесь они могут поиграть в Playstation игры, бесплатно выпить кофе или же доверив своих детей в Детскую зону интересоваться продуктами.

Напомним, что Kontakt Home является эксклюзивным дистрибьютором мировых брендов, таких как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black & Decker, Hoffmann в Азербайджане, и официальным дистрибьютором более 30 международных брендов: Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge, а также официальным центром продаж бренда Apple.

В настоящее время сеть насчитывает 29 магазинов по всей стране и интернет-магазин kontakt.az. Здесь вы можете найти ближайший магазин "Kontakt Home". Чтобы быть в курсе всех кампаний, конкурсов и скидок, подписывайтесь на Kontakt Home в Instagram. Также вы можете позвонить в Call-центр *6060 и получить ответ на любой интересующий вас вопрос.