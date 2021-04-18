Часть пользователей WhatsApp не сможет отправлять сообщения

Часть пользователей WhatsApp, которые в течение месяца, вплоть до 15 мая, не примут новые правила сервиса, смогут пользоваться мессенджером лишь в ограниченном режиме.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сообщение об этом появилось на сайте приложения.

В нем отмечается, что для того, чтобы у пользователей мессенджера было достаточно времени для ознакомления с новыми изменениями в удобном темпе, в компании продлили срок их принятия до середины мая.

Если к этому времени они не будут приняты, WhatsApp не станет удалять аккаунт, однако же его функциональность ограничат до момента согласия пользователя с изменениями в правилах.

В частности, отказавшимся от новых правил пользователям отключат возможность читать и отправлять сообщения. Они смогут только получать звонки и уведомления. Абонентам предложено либо принять новые условия использования приложения, либо же экспортировать историю чатов и удалить аккаунт.

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