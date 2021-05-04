https://news.day.az/hitech/1339938.html Instagram ввел новую функцию в Stories
В Instagram Stories появились автоматические описания, сообщает официальный сайт приложения.
Instagram ввел новую функцию в Stories
В Instagram Stories появились автоматические описания, сообщает официальный сайт приложения.
В приложении теперь есть стикер, который автоматически распознаёт слова из видео. Функция пока доступна только для англоязычных стран.
Авто-описания в тестовом режиме появятся скоро и в Reels.
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