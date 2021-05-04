Instagram ввел новую функцию в Stories

В Instagram Stories появились автоматические описания, сообщает официальный сайт приложения.



В приложении теперь есть стикер, который автоматически распознаёт слова из видео. Функция пока доступна только для англоязычных стран.



Авто-описания в тестовом режиме появятся скоро и в Reels.