В Windows нашли неизвестную ошибку

Пользователи Windows не смогли установить обновление системы из-за неизвестной ошибки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Windows Latest.

Согласно публикациям в социальных сетях и на форуме Microsoft, при попытке установить апдейт KB5003173 появляется ошибка с кодом 0x800f0922. После этого операционная система инициирует автоматический откат. Также при инсталляции ОС пытается установить приложение Chromium Edge, однако и эта операция завершается ошибкой. На системном диске появляется пустая папка Edge.

По сообщениям специалистов, неизвестная ошибка возникает из-за проблемы совместимости обновления с браузером Microsoft Edge. Апдейт KB5003173 является частью накопительного обновления, касающегося версий 20H2 и 2004. KB5003173 был развернут 11 мая.

Позже пользователи рассказали, что смогли установить обновление после полной деинсталляции браузера Edge. Для этого следует зайти в каталог Program Files (x86), который находится на системном диске, затем найти там папку Microsoft. В ней будет располагаться каталог Edge, который нужно удалить. После этого необходимо перезагрузить систему и попробовать снова установить апдейт.

Microsoft пока что публично не отреагировала на проблемы.

Ранее пользователи Windows 10 рассказали, что разворачиваемый через "Центр обновления Windows" драйвер AMD вызывает появление "синего экрана смерти" (Blue Screen of Death, BSoD). Позже Microsoft удалила данное обновление.