Amazon грозит штраф в $425 млн

Американскому интернет-ритейлеру Amazon.com Inc. грозит штраф в размере $425 млн за нарушение европейских практик в сфере защиты данных.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, пишет газета The Wall Street Journal.

Такое решение, по словам источников, приняла Национальная комиссия по защите данных Люксембурга (CNPD) - основной регулирующий орган для Amazon в Европе, поскольку штаб-квартира компании находится именно в Люксембурге.

Регулятор обвиняет Amazon в нарушении Общего регламента о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) Евросоюза в части сбора и использования пользовательской информации. Обвинения не касаются облачного сервиса Amazon Web Services (AWS), отметил один из источников.

Чтобы решение CNPD вступило в силу, его должны одобрить регуляторы остальных 26 стран Евросоюза. Штраф в размере $425 млн станет крупнейшим в ЕС за нарушения в сфере защиты данных.