Xiaomi выпустит смартфон без единого разъема

По мнению корпорации Xiaomi, уже в следующем году на рынке начнут появляться смартфоны без разъема USB для зарядки и передачи данных. То есть они будут полагаться исключительно на беспроводную зарядку, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Еще год назад был представлен Vivo Apex 2020 с безграничным экраном FullView, изогнутым по бокам на 120°, непрерывным оптическим зумом, балансной стабилизацией камеры, а также 60-ваттной беспроводной зарядкой. Он был лишен зарядного разъема.

Xiaomi также добавляет, что единственная причина, по которой проводная зарядка по-прежнему является основным методом зарядки смартфона заключается в том, что технология беспроводной зарядки все еще недостаточно усовершенствована. Кроме того, пока что очень мало общественных мест, в которых можно зарядить смартфон беспроводным способом.

Также решения для проводной зарядки, по мнению многих пользователей, являются более зрелыми и безопасными по сравнению с беспроводными аналогами. Однако по мере развития технологий на рынке будут появляться смартфоны с улучшенными системами беспроводной зарядки. А производители зарядных устройств улучшат качество своих продуктов, что сделает их более распространенными.