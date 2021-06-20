WhatsApp получит обновленный дизайн

Долгое время WhatsApp практически не менялся в дизайне. Да, появлялись новые функции (например, ускоренное прослушивание голосовых сообщений), а вместе с ними и свежие иконки. Теперь же стало известно, что мессенджер получит обновленный дизайн. При этом он никак не будет связан с новой функцией, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Речь идет о скругленных "пузырях" сообщений, которые инсайдеры обнаружили в бета-версии WhatsApp 2.21.13.2. Судя по их находке, уже совсем скоро чаты внутри мессенджера будут немного отличаться от того, к чему привыкли пользователи.