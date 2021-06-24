Microsoft представила новую операционную систему Windows 11

Корпорация Microsoft представила обновленную версию своей операционной системы (ОС), которая получила название Windows 11. Трансляция презентации ведется в четверг на сайте компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, одним из главных нововведений стал обновленный дизайн операционной системы. В частности, значительные изменения претерпело меню "Пуск", которое теперь будет располагаться в центральной части экрана.

Кроме того, новая ОС получила доработанный дизайн, обзавелась улучшенной системой поддержки работы двух мониторов, виджетами для получения доступа к различным сервисам, а также рядом других нововведений. По словам представителя компании, обновленная версия ОС станет наиболее быстрой и безопасной в сравнении со своими предшественниками.

Windows 11 потребует для работы двухъядерный 64-битный процессор с частотой не менее 1 ГГц, 4 гигабайта оперативной памяти и жесткий диск объемом не менее 64 гигабайт. Также необходим монитор с разрешением не менее 1366 на 768 пикселей и графическая карта, поддерживающая технологию DirectX 12. Диагональ монитора должна составлять не менее 9 дюймов. Это означает, что по крайней мере на первоначальном этапе Windows 11 не будет использоваться на телефонах и большинстве планшетов.

Для сравнения, Windows 10 требовала 32 гигабайта на жестком диске и 2 гигабайта оперативной памяти.

Приложения Android

Одним из главных новшеств операционной системы станет то, что Windows 11 позволит использовать приложения для Android.

Приложения для Android будут распространяться через онлайн-магазин Amazon.

Ранее возможность использования мобильных приложений на стационарных компьютерах с операционной системой MacOS уже ввела компания Apple.

Проблемы с трансляцией

Зрители презентации Windows 11 между тем жаловались в социальных сетях на то, что не могли нормально смотреть трансляцию из-за бесконечной буферизации видео и выражали надежду, что сама операционная система будет работать лучше.

Презентация новой операционной системы началась в 18:00 мск. Она проходила полностью в онлайн-формате. Однако в первые же минут трансляции многие зрители в социальных сетях стали жаловаться на то, что загрузка продолжается бесконечно и увидеть новую систему просто невозможно. "У кого-либо еще никак не загрузится стрим? Я надеюсь, что Windows 11 будет работать не так", - написал один из зрителей трансляции в Twitter.

Другой зритель разместил фотографию страницы со значком загрузки с подписью "мои новые обои на рабочий стол". Еще один написал, что "хотел бы посмотреть трансляцию, но пока не могу".

Корреспондент ТАСС смог убедиться в том, что в начале трансляции действительно были сложности. Видео не загружалось на двух разных устройствах, затем видео стало воспроизводиться с перерывами. Однако спустя примерно 20 минут после начала загрузка, наконец, завершилась, и трансляция пошла без перебоев.

Новая операционная система появится в конце 2021 года

Планируется, что операционная система Windows 11 станет доступна пользователям в конце этого года.

"Windows 11 станет доступна в качестве бесплатного апгрейда для пользователей соответствующих требованиям компьютеров с Windows 10 и на новых компьютерах в праздники в этом году, - говорится в сообщении компании Microsoft, распространенном после презентации. - Бесплатный апгрейд будет доступен в праздники, а затем и далее в 2022 году".

В США под праздниками традиционно понимается период после Дня благодарения в конце ноября и до конца года. Американская профильная пресса также толковала указание компании. Точную дату выхода новой системы Microsoft не назвала.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в городе Редмонд (штат Вашингтон).