Нидерланды наказали TikTok

Власти Нидерландов оштрафовали приложение TikTok на 750 тысяч евро из-за того, что соглашение о конфиденциальности, с которым пользователям приходилось соглашаться, было составлено по-английски, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что ряд пользователей, в том числе дети, не могли понять текст соглашения о конфиденциальности и соглашались не глядя.

"Управление по защите данных Нидерландов (DPA) накладывает штраф в размере 750 тысяч евро на социальную сеть TikTok за нарушение закона о конфиденциальности в отношении маленьких детей".