Хакер вернул коллекционеру $336 тыс. за фейковый NFT Бэнкси

Хакер вернул $336 000 британскому коллекционеру невзаимозаменяемых токенов (NFT) после того, как продал ему поддельный NFT анонимного художника Бэнкси. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, ссылка на онлайн-аукцион NFT была размещена на официальной странице художника. Торги резко прекратились, как только мужчина предложил сумму на 90% больше, чем его конкуренты. Через несколько часов ему выслали дубликат токена. Однако официальный представитель Бэнкси сообщил, что художник не связан ни с какими NFT- аукционами.

Потерпевший, который решил остаться анонимным, сообщил в Twitter, что подозревает о взломе сайта Бэнкси, и что он стал жертвой тщательно продуманной аферы.

По словам мужчины, позднее хакер вернул ему почти все деньги, за исключением комиссии за транзакцию в размере около £5000.

"Возврат денег стал для меня неожиданностью, я думаю, что освещение взлома сайта Бэннкси в прессе, плюс тот факт, что я нашел хакера и следил за ним в Twitter, возможно, подтолкнули его к возврату средств", - написал он.