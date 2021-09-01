Стало известно о срыве выхода нового гаджета Apple

Apple может не показать на осенней презентации часы нового поколения. Об этом стало известно агенству Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации инсайдеров, подрядчики американской компании не успевают закончить производство часов Apple Watch, чем затрудняется их выход. Три источника Nikkei рассказали, что партнеры Apple испытывают серьезные проблемы в достижении "удовлетворительных производственных показателей". Сообщения о срыве подтверждают собеседники Bloomberg. В настоящий момент производство часов временно приостановлено.

Специалисты полагают, что задержка связана со сложностью конструкции новых Apple Watch. Новая модель серьезно отличается от предыдущей, в этой связи сборщики обнаружили проблемы при сборке электронных модулей, компонентов и дисплеев. Сообщается, что смарт-часы нового поколения получат функцию измерения артериального давления. Также продукт должен соответствовать требованиям по водонепроницаемости, что еще больше усложняет инженерные и производственные задачи.

"Все сборщики сталкиваются с одинаковыми проблемами при достижении удовлетворительных производственных показателей на основе текущих промышленных образцов", - рассказал журналистам один из знакомых с нюансами производства продукта источников. Если партнеры американской компании не решат актуальные проблемы, то Apple может не представить новое устройство на будущей презентации.