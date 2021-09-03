JBL обновила осеннюю коллекцию колонок и наушников

В обновленную осеннюю коллекцию, представленную под брендом JBL, попали семь новых продуктов, среди которых колонки, беспроводные наушники и игровая гарнитура. Так, внушительная по размерам колонка PartyBox 710 предназначена в основном для вечеринок в больших помещениях и на открытом воздухе, поскольку защищена от влаги по стандарту IPX4. Для ее транспортировки предусмотрены удобная ручка и прочные колесики. За качество звука отвечают два преобразователя, низкочастотный динамик и два твитера. Общая мощность устройства составляет 800 Вт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, пожалуй, самым заметным изменением в новой портативной модели Flip 6, согласно сертификации по IP67, стала защита от пыли, в то время как корпус колонки Flip 5 официально был только водонепроницаемым (IPX7). Номер версии Bluetooth также увеличился с 4.2 до 5.1, а вот время автономной работы осталось неизменным - около 12 часов. Технология PartyBoost позволяет объединить несколько таких 20-ваттных колонок для воспроизведения более громкого звука и/или получения ярко выраженного стереоэффекта.

Две модели TWS-наушников с активным шумоподавлением -- Tune 130NC и Tune 230NC имеют схожие параметры, включая интерфейс Bluetooth 5.2, поддержку быстрого сопряжения Google Fast и, конечно же, ANC (Active Noise Cancellation). Разница между моделями в конструкции и драйверах: Tune 230NC выполнена со "стебельками" и 5,8-мм драйверами, а "фасолины" Tune 130NC получили 10-мм динамики.

А вот наушники JR 460NC разработали специально для детей и снабдили функцией шумоподавления, чтобы защититься от громких звуков. Время автономной работы составляет 20 часов, а после разряда батареи можно переключиться на проводное соединение с помощью вспомогательного кабеля.

Беспроводные наушники Quantum 350, поддерживающая технологию обработки пространственного звука Quantum Surround, предназначены для комфортной игры. Модель получила емкий аккумулятор, дающий возможность играть до 22 часов без подзарядки (а ее можно выполнять прямо во время игры). Технология быстрой зарядки позволяет заполнить батарею на час рабочего времени всего за 5 минут.