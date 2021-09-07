Apple назначила дату презентации

Купертиновцы разослали журналистам приглашение на свою главную презентацию 2021 года, а главный маркетолог Apple Грег Джозвиак опубликовал в своем Twitter видео-анонс презентации, которая пройдет 14 сентября 2021 года в 21:00 по бакинскому времени. Мероприятие, как и в прошлом году, состоится в формате онлайн-трансляции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе презентации должны представить линейку iPhone 13, которая, судя по многочисленным слухам, получит множество нововведений. В плане дизайна фронтальной панели ожидается возможное уменьшение или вовсе отказ от "челки" благодаря установке подэкранного Face ID, а сзади - измененный дизайн блока камер в моделях iPhone 13 и 13 Mini.

Одно из самых важных изменений в iPhone 13 - это внедрение OLED-дисплеев с поддержкой частоты обновления изображения до 120 Гц, благодаря чему пользователь получит более плавную картинку в интерфейсе приложений и игр. Кроме нового чипа Apple A15 Bionic, улучшенных камер с измененным расположением, также ожидается внедрение хранилища на 1 ТБ в Pro-версии. Базовые модели iPhone будут оснащаться объемом памяти от 64 ГБ.