Изобретен управляемый жестами смартфон

Huawei изобрела складной смартфон с бесконтактным способом управления. Об этом сообщает нидерландское издание LetsGoDigital, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Соответствующий патент был обнаружен в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Согласно изображениям, визуально устройство напоминает ранние прототипы и серийные образцы апапаратов Huawei со складным дисплеем. Однако в новом прототипе улучшена система бесконтактного управления.

В частности, пользователь может менять диагональ экрана, проводя по нему пальцем. Также владелец телефона может разворачивать или сворачивать гибкий дисплей, проводя над ним пальцами или ладонью. Внутри экрана встроен датчик, который реагирует на жесты. Также смартфон может воспринимать скорость движения пальцев и подстраивать под нее скорость сворачивания или разворачивания рулонной матрицы.

В описании патента данный способ называется "управлением жестами от руки". Кроме того, инженеры решили проблему шума, который при смене размера диагонали экрана издает рулонный механизм - во время работы смартфон будет издавать специальную мелодию.

Журналисты заметили, что сроки выхода подобного девайса на рынок неизвестны. Патент был зарегистрирован в WIPO 2 сентября.