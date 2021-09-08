Samsung изобрела «дисплей будущего»
Samsung представила прототип дисплея, способного воспроизводить трехмерное изображение.
Об этом сообщает корейское издание ET News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Изобретение было презентовано дочерней компанией Samsung Display на выставке в Сеуле. Прототип растягиваемого экрана имеет диагональ 13 дюймов. Матрица дисплея может трансформироваться и изгибаться в нескольких направлениях. Таким образом, она воспроизводит 3D-контент на двухмерном экране.
Судя по видео, матрица представленного корейской корпорацией "дисплея будущего" приподнимается и растягивается в зависимости от изображаемого контента. В качества демонстрации технологии инженеры показали видео с вулканической лавой. "Экран физически поднимается и опускается, эффективно создавая трехмерное представление показываемого 2D-контента", - отметили авторы.
По словам представителей Samsung, экраны данного вида можно будет использовать в носимых устройствах, девайсах интернета вещей (Internet of Things, IoT), умных автомобилях. Также растягивающийся экран можно применять при создании смартфонов для людей с ограниченными возможностями и слабым зрением.
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