https://news.day.az/hitech/1377971.html «Лаборатории Касперского» проводит конференцию, посвященную промышленной кибербезопасности
«Лаборатории Касперского» проводит конференцию, посвященную промышленной кибербезопасности
9 сентября открывается международная конференция "Лаборатории Касперского", посвященная промышленной кибербезопасности.
Как передает Day.Az, будут обсуждены новые тенденции в области индустриальной информационной безопасности, текущий ландшафт киберугроз, лучшие практики по киберзащите промышленных предприятий и многое другое.
Для подключения к онлайн-трансляции необходима предварительная регистрация на сайте. Программу мероприятия можно найти здесь.
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