«Лаборатории Касперского» проводит конференцию, посвященную промышленной кибербезопасности

9 сентября открывается международная конференция "Лаборатории Касперского", посвященная промышленной кибербезопасности.

Как передает Day.Az, будут обсуждены новые тенденции в области индустриальной информационной безопасности, текущий ландшафт киберугроз, лучшие практики по киберзащите промышленных предприятий и многое другое.

Для подключения к онлайн-трансляции необходима предварительная регистрация на сайте. Программу мероприятия можно найти здесь.