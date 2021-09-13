Акции китайских IT-гигантов пошли вниз из-за новых ограничений властей

Индекс Hang Seng Tech, куда входят крупнейшие китайские и гонконгские технологические компании, упал на 2,3% на торгах после новостей о новых государственных ограничениях. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Падение произошло на фоне слухов о возможном разделе компании Alipay, заявлениях властей о необходимости компаниям соблюдать трудовые права рабочих и избегать переработок, и недавнем запрете крупным технологическим компаниям блокировать ссылки на своих китайских конкурентов.

В частности, сообщается, что Министерство промышленности и информационных технологий выпустило обращение к руководству Tencent и Alibaba с призывом закончить практику запрета ссылок на ресурсы друг друга, а в случае нечестной конкуренции - обращаться в государственные арбитражные органы.

"Ужесточение регулирования еще не закончилось. Мы полагаем, что рынок и далее будет волатильным, так как компании очень чувствительно воспринимают все новые ограничения", - поделился прогнозом Фан Чок Ван из холдинга HSBC.