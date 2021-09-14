Google оштрафовали на 177 млн долларов

Южнокорейский антимонопольный регулятор оштрафовал американскую компанию Google на 177 миллионов долларов за чрезмерное доминирование на рынке.

Об этом пишет Korea JoongAng Daily, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отметили в ведомстве, компания злоупотребляла своим доминирующим местом для борьбы с конкурентами на рынке мобильных операционных систем. Google якобы добивалась соглашения с производителями смартфонов, чтобы они не устанавливали на свои устройства модифицированные версии операционной систем Android. Антимонопольное ведомство считает, что такие действия мешали разработке инновационных операционных систем для телефонов.