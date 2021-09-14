https://news.day.az/hitech/1379650.html Apple решила создать собственную космическую компанию
Apple решила создать собственную космическую компанию
Соучредитель компании Apple Стив Возняк заявил в Twitter о решении создать собственную космическую компанию. Она получила название Privateer Space, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Компания Privateer Space запускается", - написал Возняк и прикрепил ссылку на видеозапись на YouTube.
В описании ролика говорится, что Privateer Space работает над тем, чтобы космос был безопасным и доступным для всего человечества. Она основана соучредителем Apple и основателем Ripcord Алексом Филдингом.
Возняк пообещал, что компания будет не похожа на другие. Планы на будущее ее основатели намереваются представить на конференции AMOS Tech 2021 в сентябре 2021 года.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре