Apple решила создать собственную космическую компанию

Соучредитель компании Apple Стив Возняк заявил в Twitter о решении создать собственную космическую компанию. Она получила название Privateer Space, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Компания Privateer Space запускается", - написал Возняк и прикрепил ссылку на видеозапись на YouTube.

В описании ролика говорится, что Privateer Space работает над тем, чтобы космос был безопасным и доступным для всего человечества. Она основана соучредителем Apple и основателем Ripcord Алексом Филдингом.

Возняк пообещал, что компания будет не похожа на другие. Планы на будущее ее основатели намереваются представить на конференции AMOS Tech 2021 в сентябре 2021 года.