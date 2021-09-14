Facebook создал белый список свободных от правил соцсети VIP-пользователей

Facebook создал систему, которая освободила некоторых пользователей от части или всех правил соцсети, свидетельствуют документы компании, которые изучила The Wall Street Journal.

Компания Facebook создала "белый список", куда вносятся особо важные персоны из числа пользователей. Они получают защиту от принудительных действий со стороны соцсети - в отличие от других людей, они могут публиковать материалы, нарушающие правила Facebook, передает Day.Az со ссылкой на forbes.ru.

По данным газеты, соцсеть делает это с помощью программы, известной как перекрестная проверка, изначально предназначавшейся для контроля за действиями в отношении аккаунтов знаменитостей, политиков и журналистов. VIP-пользователи соцсети оказываются ограждены от блокировок со стороны соцсети, показывают документы. Для обычных людей Facebook оценивает, соответствуют ли их посты правилам компании по борьбе с издевательствами, сексуальным контентом, риторикой ненависти и подстрекательством к насилию.

Иногда автоматизированные системы компании удаляют или скрывают контент, подозреваемый в нарушении правил, без проверки человеком. В других случаях материалы, помеченные этими системами или пользователями, оцениваются живыми модераторами.

Во внутреннем руководстве по приемлемости перекрестной проверки указаны критерии для включения в белый список, в том числе "достойное освещение в прессе", а также "влиятельность или популярность". Программа охватывает практически всех, кто регулярно появляется в средствах массовой информации или у кого есть значительное количество подписчиков в интернете, включая кинозвезд, ведущих ток-шоу, ученых и блогеров с большим количеством подписчиков, отмечает WSJ. В Instagram перекрестная проверка охватывает даже аккаунты популярных животных.

Facebook связывался с некоторыми VIP-пользователями, которые нарушили политику платформы, и давал им "окно для самостоятельного исправления" продолжительностью 24 часа, чтобы самостоятельно удалить контент, нарушающий правила, пишет газета. Представитель компании сказал WSJ, что Facebook постепенно отказался от этого преимущества, которое все еще действовало во время выборов 2020 года.