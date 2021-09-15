https://news.day.az/hitech/1380234.html Швеция представила новый скоростной катер для спецопераций на выставке в Лондоне - ВИДЕО
Швеция представила новый скоростной катер для спецопераций на выставке в Лондоне - ВИДЕО
В Лондоне начала свою работу выставка оборонных технологий #DSEI2021.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Военных обозреватель", в качестве одного из участников мероприятия заявлен модернизированный скоростной катер для Сил специальных операций CB90 от шведской компании Saab, который самостоятельно прибыл на точку по Темзе.
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