Швеция представила новый скоростной катер для спецопераций на выставке в Лондоне

В Лондоне начала свою работу выставка оборонных технологий #DSEI2021.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Военных обозреватель", в качестве одного из участников мероприятия заявлен модернизированный скоростной катер для Сил специальных операций CB90 от шведской компании Saab, который самостоятельно прибыл на точку по Темзе.