https://news.day.az/hitech/1380870.html В работе Spotify произошел сбой
В работе Spotify произошел сбой
Проблемы в работе музыкального интернет-сервиса Spotify наблюдаются на территории Соединенных Штатов и Канады.
Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, 65% сообщивших о неполадках пользователей жалуются на работу мобильного приложения, 25% не могут зайти на сайт, еще 10% испытывают трудности с прослушиванием музыки.
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