Volvo показала новый логотип

Компания Volvo решилась на смену логотипа. Шведы подхватили глобальный тренд на упрощение дизайна и присоединились к ряду автопроизводителей, которые перевели свои эмблемы в двухмерный формат. Лого дебютировало в профиле Volvo Cars на Facebook и уже начало появляться и на других страницах марки в соцсетях и сайтах. Позже Volvo займется трудоемкой заменой эмблемы на дилерских центрах и будет примерять ее на новые автомобили, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Логотип Volvo Iron Mark сохраняет выбранные почти век назад ключевые элементы. В 1927 году на самом первом автомобиле Volvo ÖV 4 дебютировал круг со стрелкой, направленной в правый верхний угол решетки радиатора. Символ Марса - как планеты, так и римского бога войны - также указывает на мужское начало, а алхимиками использовался как символ железа. С 1930 года "щит и копье Марса" появились на официальном логотипе марки и соединились с надписью Volvo, шрифт которой остается практически неизменным.

Volvo ÖV 4

В последний раз плоский логотип Volvo использовала в конце 90-х годов прошлого века. Теперь же айдентика вернулась к 2D, причем в максимально упрощенном виде: исчез фирменный синий цвет, а надпись впервые в истории Volvo лишилась подложки.

Возможно, логотип на электрокарах Volvo XC40 Recharge и C40 Recharge - это и есть новая эмблема: на это указывают укороченная ножка стрелки, отсутствие рельефа и сплошная черная заливка круга, в котором расположена надпись. Оба автомобиля марка обещала привезти в Россию уже в следующем году.

Эволюция логотипа Volvo

До Volvo упрощенные эмблемы уже показал ряд производителей, в том числе Nissan, Volkswagen и Kia, которая в сентябре начала продажи рестайлингового Cerato со свежим логотипом