Представлен ноутбук с трехмерным экраном

Acer выпустила ноутбук с функцией 3D-дисплея. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представленная модель ConceptD 7 SpatialLabs Edition отличается наличием специального экрана, который преобразует 2D-контент в трехмерное изображение. Устройство может конвертировать в 3D видео, изображения, игры и картинку во время видеоконференций или видеозвонков. Над экраном находится набор стереокамер, которые отслеживают положение и движение глаз и головы пользователя для отображения контента в стереоскопическом формате.

По словам инженеров Acer, для рендеринга трехмерного изображения используется мощное оборудование - процессор Intel Core i7 11-го поколения, видеокарта GeForce RTX 3080, до 64 гигабайт оперативной памяти и накопители SSD NVMe емкостью до двух терабайт.

"Разработчики и дизайнеры наконец-то могут увидеть свои трехмерные творения в 3D-пространстве во время рабочего процесса, чтобы сделать более точные выводы о проекте, а не откладывать на потом", - отметил топ-менеджер компании Джерри Као (Jerry Kao).

ConceptD 7 SpatialLabs Edition появится в продаже в декабре. Стоимость ноутбука составит минимум 3600 евро.