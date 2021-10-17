https://news.day.az/hitech/1392714.html Роботы в российских ресторанах будут проверять QR-код привитых от коронавируса - ВИДЕО
Роботы в российских ресторанах будут проверять QR-код привитых от коронавируса - ВИДЕО
Рестораны в Москве, Петербурге и Перми возьмут на работу роботов для проверки QR-кодов привитых от коронавируса и переболевших им граждан.
Как передает Day.Az, об этом сообщили РИА Новости в российской компании "Промобот".
Робот интегрирован с сервисом "Гоcуслуг", благодаря чему появилась возможность сверки QR-кода и проверки подлинности паспорта или другого документа.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре