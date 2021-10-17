Роботы в российских ресторанах будут проверять QR-код привитых от коронавируса

Рестораны в Москве, Петербурге и Перми возьмут на работу роботов для проверки QR-кодов привитых от коронавируса и переболевших им граждан.

Как передает Day.Az, об этом сообщили РИА Новости в российской компании "Промобот".

Робот интегрирован с сервисом "Гоcуслуг", благодаря чему появилась возможность сверки QR-кода и проверки подлинности паспорта или другого документа.