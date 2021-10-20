AirPods 3 не поддерживают старые iPhone

Представленные 18 октября беспроводные наушники AirPods третьего поколения несовместимы с iPhone 6, iPad mini 3, iPod Touch 6 и более ранними моделями, говорится на официальном сайте компании Apple, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Несовместимость со старыми гаджетами вызвана необходимостью в iOS 13 и более новых версиях операционной системы. Для пользователей устаревших гаджетов Apple все еще предлагает AirPods второго поколения, представленные в 2019 году, которые совместимы с устаревшими устройствами.

Новые AirPods выполнены в стиле AirPods Pro, но без амбушюр. Apple заявляет о 6 часах прослушивания музыки без подзарядки и о 30 часах при полностью заряженном кейсе, а также о более быстрой беспроводной зарядке c технологией MagSafe. Наушники и кейс защищены от пота и воды.