Выручка Facebook выросла на треть в годовом исчислении

Выручка компании Facebook выросла в третьем квартале текущего года на 35% по сравнению с показателями за аналогичный период 2020 года. Об этом свидетельствует квартальная отчетность компании, опубликованная в понедельник на ее сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За трехмесячный период, завершившийся 30 сентября, выручка Facebook составила $29 млрд. По итогам третьего квартала 2020 года компания отчиталась о выручке $21,4 млрд. Чистая прибыль Facebook в минувшем квартале составила $9,19 млрд, увеличившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число пользователей одноименной социальной сети, заходящих на платформу не реже одного раза в месяц, по всему миру составило 2,91 млрд человек. Хотя бы один раз в сутки Facebook за отчетный период пользовались 1,93 млрд человек. Оба этих показателя выросли на 6% по сравнению с третьим кварталом 2020 года.

Согласно опубликованным данным, в мире 3,58 млрд человек хотя бы раз в месяц используют какой-либо из сервисов компании. В этот список включены, помимо Facebook, соцсеть Instagram, а также приложения для мгновенного обмена сообщениями Messenger и WhatsApp. Тех, кто делает это хотя бы один раз в день, по данным компании, за отчетный период было 2,81 млрд.

Ранее в понедельник ряд мировых СМИ опубликовал новую серию расследований о проблемах в работе Facebook. По данным агентства Associated Press, в составлении The Facebook Papers приняли участие 17 американских СМИ. Журналисты провели совместную работу, изучив тысячи страниц внутренних документов компании, которые оказались в распоряжении ее бывшей сотрудницы Фрэнсис Хауген. Исходя из полученных сведений, они выступили с утверждением, что руководство Facebook в собственных интересах пренебрегало принципами свободы слова и равноправия, а также предвзято относилось к некоторым группам пользователей, руководствуясь их языковой или территориальной принадлежностью или политическим статусом.

Публикация "Досье "Фейсбука" практически не оказала влияния на положение акций компании на Нью-Йоркской фондовой бирже. К закрытию торгов их стоимость выросла на $4,08 (1,26%), до $328,69 за штуку. В начале торговой сессии ценные бумаги Facebook дешевели более чем на 1%, однако затем отыграли снижение, и в течение дня были преимущественно в плюсе. Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете.