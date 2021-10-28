В Instagram появится новая функция

Социальная сеть Instagram открыла для всех пользователей функцию добавления гиперссылок в Stories. Об этом в среду, 27 октября, компания заявила на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Это может быть ссылка на товар, реклама сайта или полезная информация в дополнение к фото или видео", - пояснили в компании.

Ранее такая функция была доступна только пользователям с верифицированными учетными записями или с записями, которые имели определенное количество подписчиков.

"Сейчас же зарабатывать на рекламе смогут даже начинающие блогеры", - отметили в Instagram.

Напомним, социальная сеть Instagram ввела новую функцию, которая позволяет пользователям совместно владеть одной публикацией в ленте или Reel.