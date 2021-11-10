Раскрыта новая версия GTA IV

Студия Rockstar начала работу над выпуском новой версии GTA IV. Об этом в своем Twitter заявил инсайдер под ником RalphsValve, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Создатели игр серии Grand Theft Auto готовят выход GTA IV, выпущенной в 2008 году. Ремастер популярного тайтла представят в 2023 году. Автор отметил, что раскрытый релиз получит улучшенную графику, при этом геймплей и сюжет игры останутся без изменений. Также RalphsValve полагает, что вместе с обновленной версией выйдут два дополнения.

GTA IV выйдет на компьютерах, консолях PS4 и PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Также в компании рассматривают другие варианты: например, выпустить релиз на приставке Nintendo Switch и смартфонах. Кроме того, будущая игра останется без мультиплеера - в ней будет доступна только одиночная кампания.

RalphsValve отметил, что получил информацию от проверенного источника, однако не специализируется на утечках об играх GTA.