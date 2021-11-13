https://news.day.az/hitech/1403094.html В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой
Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в пятницу в некоторых странах.
Об этом сообщается в пятницу на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Наибольшее число жалоб поступает из США, Франции и Испании. Пользователи фиксируют проблемы в работе приложения и при подключении к серверу. Неполадки возникают при загрузке фотографий и при обновлении ленты.
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