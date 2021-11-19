Основатель Telegram заверил, что данные пользователя не будут использоваться для показа рекламы
Личная информация пользователей мессенджера Telegram не будет использоваться для показа рекламных сообщений. Об этом основатель мессенджера Павел Дуров написал в четверг в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Как и все, что мы делаем, нашим главным приоритетом является защита личных данных наших пользователей. Поэтому в отличие от других приложений мы не будем использовать ваши личные данные для показа рекламы", - говорится в сообщении.
Рекламные сообщения пользователи не будут видеть в списке чатов, личных чатах или группах. Реклама будет отображаться только в крупных общедоступных каналах с числом участников 1 000+ и основаны исключительно на теме общедоступных каналов, в которых они показаны. Это означает, что никакие пользовательские данные не используются и не анализируются для их отображения, уточняет Дуров.
"Некоторые администраторы каналов в Telegram уже размещают рекламу в виде обычных сообщений. Мы надеемся, что рекламные сообщения предложат людям более удобный и менее хаотичный способ продвижения своих каналов и ботов", - пишет основатель мессенджера.
Также Дуров добавил, что в настоящее время рекламная функция находится в тестовом режиме и доступна не всем.
В конце октября создатель Telegram анонсировал предстоящий запуск сервиса официальных рекламных сообщений. Сообщалось, что нововведение затронет лишь крупные каналы со множеством подписчиков, а полученные доходы позволят мессенджеру и дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис.
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