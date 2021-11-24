Apple перейдет на свои модемы

Apple намерена перейти на модемы собственного производства в 2023 году. Об этом сообщает агентство Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источники издания выяснили, что через два года Apple будет выпускать смартфоны на базе своих 5G-модемов. Компоненты для iPhone произведет тайваньский партнер Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Инсайдеры выяснили, что Apple планирует использовать четырехнанометровый техпроцесс, который на данный момент не применялся при создании ни одного коммерческого продукта.

Qualcomm, которая в настоящий момент поставляет модемы для смартфонов американского IT-гиганта, косвенно подтвердила решение своего партнера. В компании отметили, что через два года рассчитывают оставить всего 20 процентов от текущих заказов Apple.

TSMC является производителем всех процессоров серий A и M - чипов для iPhone и Mac соответственно. Журналисты полагают, что Apple планировала переход еще несколько лет назад, когда в 2019 году приобрела подразделение Intel для производства модемов.