Названы уязвимые для взлома смартфоны Samsung

Специалисты Check Point Research рассказали о риске взлома ряда смартфонов Samsung. Соответствующий отчет доступен на сайте фирмы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты обнаружили уязвимость в чипах MediaTek, из-за которой злоумышленник может внедрить в процессор вредоносный код и похитить данные пользователя. При удаленной эксплуатации хакер может прослушать разговоры жертвы. По словам специалистов, уязвимость скрыта в блоке обработки AI (APU) и процессоре цифровых сигналов (DSP) чипа.

По оценке Check Point Research, так как уязвимость присутствует в процессорах MediaTek, то она может затрагивать около 40 процентов смартфонов во всем мире. Также авторы назвали гаджеты, которые наиболее подвержены взлому. Среди них оказались смартфоны Samsung Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A03s, Galaxy A12, Galaxy A22, Galaxy A32, Galaxy M22 и планшет Galaxy Tab A7 Lite. Описанные устройства были выпущены в 2020 году или позже.

Эксперты отметили, что Samsung уже в курсе уязвимости и даже предложила устраняющие ее исправления. Для большинства смартфонов патчи были выпущены в октябре-ноябре. В заключение специалисты рекомендовали пользователям упомянутых девайсов обновить свои устройства.