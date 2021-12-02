Суд признал iPhone небезопасными

Пользователь iPhone из Бразилии заставил Apple выплатить ему компенсацию через суд из-за слабой защиты смартфона. Об этом сообщает издание ZDNet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Клиент Apple, имя которого не раскрывается, выиграл иск против IT-гиганта и заставил компанию компенсировать моральный ущерб. Суд принял сторону истца, который обвинил смартфоны американского бренда в низком уровне защиты личных данных и назвал девайсы Apple небезопасными.

Гаджет истца был украден в Сан-Паулу в июне 2021 года. По словам пострадавшего, злоумышленникам удалось взломать защиту его iPhone 12, настроить новый Apple ID и неизвестным образом вывести со счетов определенную сумму денег. Представители потерпевшего в суде заявили, что дорогостоящее устройство должно было защищать данные пользователя с помощью биометрической системы и цифрового пароля, однако было взломано.

Как стало известно журналистам, ранее банк, в котором пострадавший хранил свои деньги, признал сделанные преступниками транзакции и компенсировал клиенту похищенные средства. В суде мужчина использовал данный факт в качестве аргумента против Apple.

В итоге суд встал на сторону потерпевшего и признал, что инцидент "вышел за рамки простого неудобства". Так как ранее банк компенсировал потери пользователя, суд постановил Apple выплатить компенсацию морального ущерба в размере 5000 реалов, или около 890 долларов.