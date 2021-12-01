Deloitte перечислила причины падения спроса на новые смартфоны в 2022 году

Пользователи смартфонов в 2022 году станут реже сменять свои гаджеты из-за увеличения их стоимости, улучшения защиты корпуса и проблем с экологией, сообщает РБК со ссылкой на исследование Deloitte, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из опроса Deloitte в ряде европейских стран следует, что в 2021 году около 50% респондентов сменили смартфон в течение последних полутора лет. В 2016 году этот показатель превышал 60%. Так, консалтинговая компания пришла к выводу, что в 2022 году этот показатель станет еще меньше. Deloitte также приводит объяснение тому, что пользователи все реже сменяют гаджеты.

На увеличение срока службы смартфонов влияет то, что гаджеты становятся физически прочнее, в том числе повсеместно внедряется защита от влаги и пыли. Среди причин также выделяется тот факт, что стоимость современных флагманских моделей от $1000 и выше приводит к росту срока их окупаемости до трех лет.

По данным Deloitte, в 2022 году 83% выбросов диоксида углерода (CO2) в атмосферу будет вызвано только лишь производством гаджетов. Поэтому считается, что снижение вреда окружающей среде может также повлиять на увеличение использования старых смартфонов.

Эксперты также считают, что в будущем срок поддержки производителем смартфона путем обновления его ПО увеличится и превысит 5 лет.