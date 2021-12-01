Facebook намерен внедрить сквозное шифрование в Messenger и Instagram

Социальные сети Facebook и Instagram намерены разработать и внедрить механизмы, которые позволят оградить пользователей от злонамеренной активности в мессенджерах. Об этом сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе компании Meta Platforms (которой принадлежат эти сервисы), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы хотим, чтобы у людей было надежное и безопасное личное пространство, поэтому мы работаем над тем, чтобы тщательно подготовить и внедрить сквозное шифрование (End-to-end encryption, E2EE) по умолчанию в Messenger и личных сообщениях в Instagram", - говорится в релизе.

Помимо этого, в тексте отмечается, что приоритетными направлениями при внедрении новых технологий станут предотвращение злоупотреблений в соцсетях и предоставление пользователям больших возможностей для обеспечения безопасности.

Также в релизе говорится, что для обнаружения учетных записей, демонстрирующих злонамеренную активность, будет использоваться искусственный интеллект, а не сканирование личных сообщений. Технология машинного обучения сосредоточится на проверке незашифрованных данных платформ, таких как информация об аккаунтах или фотографии в публичном доступе, чтобы выявлять подозрительную активность.

Facebook и Instagram намерены уделить отдельное внимание безопасности детей и подростков: например, если взрослый постоянно создает новые профили и пытается связаться с несовершеннолетними, которых он не знает, могут быть предприняты соответствующие меры, например, запрет на общение с несовершеннолетними.