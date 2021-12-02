Названы самые ожидаемые смартфоны

2022 год может оказаться решающим и рекордным для рынка смартфонов. Об этом сообщает издание Stuff.tv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа предположили, что в следующем году рынок смартфонов полностью восстановится после пандемийного кризиса, и на нем выйдет большое количество новых девайсов. В материале авторы назвали самые ожидаемые телефоны 2022 года. Одним из первых был отмечен Xiaomi 12, который должен получить процессор нового поколения Snapdragon 8 Gen 1. Важным релизом назвали Realme GT 2 Pro, который был описан как первый премиальный флагман бренда. Компромиссный Samsung Galaxy S21 FE авторы перечислили в списке потенциальных бестселлеров.

В рейтинг также попал будущий флагман Huawei P60 Pro, у которого предсказывают наличие камеры нового поколения. Важнейшим релизом 2022 года была названа серия Samsung Galaxy S22, в которую войдут три устройства. Также журналисты уверены, что корейская компания укрепит свои позиции на рынке складных телефонов с запуском Galaxy Z Fold4 и Z Flip4.

Специалисты издания напомнили про слухи, согласно которым Google отменила проект первого складного девайса. "Google отказалась от первой попытки создания складного устройства, чтобы сосредоточиться на новом телефоне, который будет выпущен в конце следующего года", - предположили авторы.

В заключении говорится, что в 2022 году Apple представит на рынок до пяти смартфонов. В первой половине года появится ожидаемый бюджетный телефон iPhone SE, во второй - серия флагманов iPhone 14.