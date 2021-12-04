Компания Twitter начнет реорганизацию, новый глава корпорации Параг Агравал сообщил, что операционная строгость должна начинаться сверху, и поменял принципы формирования отделов. Об этом стало известно Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Из "создания", "дизайна" и "разработки продуктов" в команды, организованные по тому, над чем они работают - выручка, потребитель, технологии", - приводит издание письмо Агравала сотрудникам.

Как отмечается, главный инженер Майкл Монтано и главный дизайнер Дэнтли Дэвис, уйдут из компании. Сам Агравал объяснил реорганизацию желанием сделать принятие решений четким, усилить подотчетность и ускорить исполнение. "Мы все обсуждали критическую необходимость в большей операционной строгости, и это должно начинаться сверху", - отметил Агравал.

Twitter, по данным издания, сообщил о своих шагах комиссии по ценным бумагам и биржам США.