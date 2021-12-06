В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp для iOS-устройств появится новый интерфейс, сообщает портал 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изменения коснутся внешнего вида голосовых сообщений. В скором времени аудиосообщения будут иметь вид волны, амплитуда которой будет зависеть от громкости голоса говорящего.

Сообщается, что видеть новый интерфейс смогут оба собеседника, однако, если функция будет выключена у одного из них, то внешний вид голосовых сообщений останется таким же, как и раньше.

Пока новые голосовые сообщения доступны только для участников бета-теста WhatsApp для iOS, на Android эта функция еще не появилась.