Самое популярное Youtube-видео набрало более 10 млрд просмотров

Клип на песню Baby Shark Dance установил рекорд. Об этом сообщила в Twitter южнокорейская образовательная компания Pinkfong, разместившая ролик, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сегодня мы отмечаем наше историческое достижение, - говорится в сообщении. - "Танец детеныша акулы" стал первым видео в истории, которое набрало 10 млрд просмотров на YouTube", - говорится в сообщении.

В клипе мальчик и девочка поют и делают танцевальную зарядку на фоне океанских глубин, где обитает акулья семья.

На текущий момент снято более 100 вариаций музыкального видео, песню исполнили на 11 языках.

Видео было опубликовано в 2016 году. Ранее клип попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое видео