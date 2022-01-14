Назван главный недостаток общения между пользователями Android и iOS

Пользователи Android-смартфонов сообщили, что при общении с владельцами iPhone их больше всего беспокоит невозможность общаться по сети через iMessage. Главный недостаток коммуникации между двумя мобильными операционными системами назвали респонденты в опросе, проведенном изданием Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Почти 45% респондентов заявили, что хотят внедрения в iMessage протокола Rich Communication Services (RCS) для более удобного общения с друзьями, владеющими Android.

Они раскритиковали iMessage, так как в популярном приложении не определяются смартфоны на Android. В результате вся переписка возможна только путем СМС-сообщений. Внедрение RCS решило бы эту проблему и позволило бы обмениваться пользователям Android и iOS не только текстовыми, но и мультимедийными сообщениями.

Около 23% опрошенных заявили, что хотят появления iMessage на Android. Apple обсуждала такую возможность еще в 2013 году, но официального решения о выпуске так и не было принято.

Лишь менее 4% респондентов уверены, что Apple следует создать веб-версию iMessage, подобной той, что есть у мессенджера Telegram. По словам журналистов, такой вариант возможен, учитывая, что в 2021 году Apple выпустила веб-версию своего приложения для видеозвонков FaceTime.