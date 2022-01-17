SpaceX запланировала запуск новой группы интернет-спутников Starlink

Американская компания SpaceX собирается 18 января вывести на орбиту очередную партию из 49 интернет-спутников Starlink, следует из данных специализированного сайта Spaceflight Now, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с мини-спутниками для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink предполагается осуществить во вторник в 03:26 мск (в понедельник в 17:26 по времени Восточного побережья США) со стартовой площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Это будет уже 36-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1991 космического аппарата.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.