Глава Xbox о планах на серию Call of Duty

CEO Microsoft Gaming Фил Спенсер в своем Twitter заверил пользователей, что по окончанию сделки с Activision Blizzard серия Call of Duty не станет эксклюзивом Xbox, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Хорошо пообщался на этой неделе с руководителями Sony. Я подтвердил наше намерение соблюдать все существующие соглашения после приобретения Activision Blizzard и наше желание сохранить Call of Duty на PlayStation. Sony является важной частью нашей индустрии, и мы ценим отношения с ней", - отметил Спенсер.

Руководитель игрового подразделения Microsoft 18 января заявил о покупке компании Activision Blizzard за $68,7 млрд (около 5,182 трлн руб.). Последняя известна благодаря таким популярным тайтлам, как Call of Duty, Crash Bandicoot, World of Warcraft, StarCraft и Diablo.