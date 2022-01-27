Lamborghini изменится ради спасения планеты
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Со следующего года итальянский концерн Lamborghini, принадлежащий Volkswagen AG, перестанет выпускать автомобили, работающие только на бензиновых двигателях. Компания решила меняться ради спасения планеты и достижения климатических целей.

В интервью Bloomberg глава компании Стефан Винкельманн рассказал, что в 2023-м Lamborghini представит свой первый гибрид, оснащенный как двигателем внутреннего сгорания (ДВС), так и электродвигателем, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уже с 2024 года электродвигатели получит весь модельный ряд, включая кроссовер Urus и спорткар Aventador, запуск полноценного электрокара намечен на 2025-й. На переход Lamborghini выделила рекордные 1,5 миллиарда евро (1,7 миллиарда долларов). Каким именно будет первый электрокар итальянского производителя пока не ясно, в компании говорят только, что пока склоняются к четырехдверной версии.