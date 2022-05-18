Маск планирует продажу акций SpaceX

Американский предприниматель Илон Маск, вероятно, планирует продать некоторые свои акции компании SpaceX для возможного финансирования сделки по покупке Twitter. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила газета New York Post.

Маск планирует собрать $44 млрд для оплаты сделки по покупке Twitter, что он считает слишком большой суммой, как сообщают источники. Возможным вариантом была бы продажа части акций SpaceX. По информации источника, компания планирует продажу по цене $70 за акцию.

В понедельник Маск не исключил возможность купить Twitter по цене ниже заявленных ранее $44 млрд. 25 апреля руководство Twitter заявило о том, что Маск приобретет компанию за $44 млрд. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, если миллиардер решит расторгнуть соглашение, он должен будет выплатить компании штраф в $1 млрд. Если инициатором расторжения выступит Twitter, компенсацию получит Маск. Срок окончательного закрытия сделки назначен на 24 октября.