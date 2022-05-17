В России заработал новый мессенджер

Социальная сеть "ВКонтакте" выпустила свое отдельное мобильное приложение "VK Мессенджер" для смартфонов на iOS и Android. Об этом Gazeta.ru сообщили в пресс-службе компании, передает Day.Az.

Отмечается, что новый мессенджер заработал в России с сегодняшнего дня. Судя по перечисленным функциям и опубликованным скриншотам, приложение является частичным аналогом мессенджера Telegram от Павла Дурова.

"Новое приложение отвечает на запросы пользователей, которые предпочитают отдельные приложения для разных сценариев", - рассказала СЕО "ВКонтакте" Марина Краснова.

Среди функций перечислены в том числе исчезающие сообщения, аудиосообщения, стикеры, отправка файлов весом до 2 Гб, возможность делиться геопозицией и переводить деньги.

В "VK Мессенджер" доступны и функции, которых нет в соцсети: возможность скрыть время последней активности, а также переписка в фантом-чатах, где сообщения автоматически удаляются через определенное время.