В WhatsApp появится еще одна новая функция

В мессенджер WhatsApp добавят Premium-подписку, об этом сообщает новостной портал WABetaInfo. Платная версия сервиса будет доступна только для пользователей business-аккаунтов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что разработчики мессенджера переработают интерфейс раздела "связанные устройства". Учетные записи с Premium-подпиской получат возможность привязывать до 10 устройств к одному аккаунту - такая функция получила название multi-device.

Кроме того, платная версия мессенджера предусматривает возможность создания коротких ссылок на чаты в WhatsApp, например, "wa.me/gazeta.ru". Ожидается, что компании и небольшие предприниматели будут размещать такие ссылки на сайтах или в соцсетях, чтобы клиент мог быстро с ними связаться в WhatsApp. Сейчас владельцы business-аккаунтов также могут создавать ссылки, однако они не именные и представляют собой набор цифр.

Пока нововведения находятся в стадии разработки. Когда пользователям будет доступен новый bussines-план, а также сколько будет стоить Premium-подписка, пока остается неизвестным.